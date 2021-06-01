6 ay ödemesiz 200 bin lira veriliyor! Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım

Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankaları müjdeyi bir bir verdi. Ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

01.06.2021 10:25 - Son Güncelleme: 01.06.2021 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





