6 ay ödemesiz 200 bin lira veriliyor! Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım
Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankaları müjdeyi bir bir verdi. Ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.
Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. KOBİ'lere Destek, 2021 TOBB Nefes Kredi Paketiyle ilgili Ziraat Bankasından bilgilendirme mesajı yayımlandı. İlgili açıklamada, işletmelerin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi'ne başvuru şartları ve diğer detaylar yer aldı. Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım nefes kredisi şartları ve detayları
Ziraat Bankası'nın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te!
Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz.
Kimler Yararlanabilir?
KOBİ vasfını haiz,
Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olan,
31.12.2020 tarihi itibariyle önceki yıla göre %25 ve üzerinde gelir kaybı yaşayan ve mali verilerinde bu kaybı belgeleyen
gerçek/tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir. 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacaktır. Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.
Özellikleri
2020 yıl sonu cirosu
0 – 1 Milyon TL arasında olan işletmeler 50.000,-TL'ye kadar
1 – 10 Milyon TL arasında olan işletmeler 200.000,-TL'ye kadar kredi kullanabilecektir.
Nefes Kredi Paketi faiz oranı yıllık sabit %17,50 olarak uygulanacaktır.
Nefes Kredi Paketi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli, toplam 18 ay vade ile sunulmaktadır.
Başvurular Nereden Yapılacak?
Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası'nın şubelerinden yapılabilecek.