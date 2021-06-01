BİM'de 2. kampanyalar start alıyor! BİM 1 Haziran aktüel kataloğuyla et ve sos ürünlerinde inanılmaz fırsat!
BİM 1 Haziran aktüel kataloğuyla bugün onlarca fırsatlı ürün raflardaki yerini alırken fiyat listesi çok araştırılıyor. BİM'de bugünden itibaren Torku Evlik Dana Sucuk, Emin Dana-Kuzu İnegöl Köfte, Emin Dana Steak Burger, Mutfağım Dana Hamburger Köftesi, Marmara Birlik Gurme Siyah Zeytin, Balık Dünyası Yerli Somon, Sırma Mandalina Aromalı Maden Suyu, 25'li Lipton Ekstra Dem Bardak Poşet Çay, Namet Dana Jumbo Sosis, Tat Domates Salçası + Biber Salçası, Colorado Peynirli Acı Sos, Banabi Tütsü Soslu Kavrulmuş Badem, Fresh Up Adana Şiş, Santa Tek Kullanımlık Masa Örtüsü, Destan Baharat ürünleri satışa sunuluyor.
BİM'de 2. kampanyalar start alıyor! BİM 1 Haziran aktüel kataloğuyla et ve sos ürünlerinde inanılmaz fırsat! Marketlerin raflarında bugünden itibaren Party Ballı Hardallı Mısır Cipsi, Melis Sarımsak Turşusu, Bolbol Ketçap + Mayonez, Çamlıca Portakal Aromalı Gazoz, Superfresh Pırasalı Rulo Börek, Sırma Mandalina Aromalı Maden Suyu, Marmara Birlik Gurme Siyah Zeytin, Knorr Mangal Harcı, Balık Dünyası Yerli Somon, Tat Domates Salçası + Biber Salçası ve Santa Tek Kullanımlık Masa Örtüsü ürünleri var.