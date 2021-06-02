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TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor! 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi!

120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de 149 konut için, 17 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de ise 111 iş yeri için müzayede yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

02.06.2021 07:48 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:48
TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor! 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerini 16-17 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

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TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor! 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi!

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde,

TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor! 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi!

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10,25 veya yüzde 50 peşinat ile 24, 60,120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor! 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi!

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

TOKİ 35 ilde 149 konut 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satıyor! 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle ev müjdesi!

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.