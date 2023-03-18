5.500,7.500, 10.500 TL'ye 11 bin TL nakit ÇEK! 1 Nisan'da 'Şaka mı?' diyeceksiniz! SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT'liye ikramiye + promosyon! Bankalardan yeni...

11.000 TL PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Milyonlarca EYT'li için bankalar tarafından promosyon artışı başladı. Birçok banka promosyon miktarlarını güncelledi. Bu nedenle Nisan ayına kadar banka promosyonlarının 11 bin liranın bile üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.