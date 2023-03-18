5.500,7.500, 10.500 TL'ye 11 bin TL nakit ÇEK! 1 Nisan'da 'Şaka mı?' diyeceksiniz! SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT'liye ikramiye + promosyon! Bankalardan yeni...
En yüksek promosyon veren bankalar listesi en sık aratılanlar arasında yer aldı. Milyonlarca EYT'li için geri sayım başladı. Promosyon ödemesi alacak olan emekliler bankalar tarafından sunulan teklifleri tek tek inceliyor. Türkiye İş Bankası EYT emekli promosyonu tutarlarını güncelledi. EYT'liler emekli promosyonlarını almak için en yüksek emekli promosyonu veren bankalar için araştırmalara hız kazandırdı. EYT almaya hak kazanan vatandaşlar kamu ya da özel bankalardan birisini tercih edip 3 yıl taahhütname imzalayarak emekli promosyonu alabilecek. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
İş Bankası, Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, TEB emekli promosyon ücretleri 2023 listesi merak ediliyor. EYT düzenlemesi ile bankalar yeni müşteri kazanmak için banka promosyon ödemelerini artırdı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve sunulan kampanyalar...
11.000 TL PROMOSYON HANGİ BANKADA?
Milyonlarca EYT'li için bankalar tarafından promosyon artışı başladı. Birçok banka promosyon miktarlarını güncelledi. Bu nedenle Nisan ayına kadar banka promosyonlarının 11 bin liranın bile üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
PROMOSYONDA İADE TUTARI HESAPLAMA
Bankaya yapılacak iade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanıyor. Örneğin; 6000 lira promosyon aldınız, 3 yıllık taahhüdünüzün dolmasına 1 yıl süre kaldı. 1 yıllık sürenin promosyon tutarı olan 2000 lirayı iade ederek bankanızı değiştirebilirsiniz.