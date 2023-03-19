EYT’liye tazminat hesabı! Bu detaylar alacağınız parayı artırır! İşte kalem kalem örnek hesaplama
Çalışan EYT'liler emeklilik için gün sayıyor. İşten ayrılması gereken sigortalılar kıdem tazminatını da hak ediyor. Tazminat hesaplanırken küçük detaylar parayı artırıyor.
19.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 19.03.2023 06:59
EYT'lilerin yaş şartı olmadan emeklilik hakları için başvuruları devam ediyor, bir yandan da tahsis belgeleri hazırlanıyor.
EYT'lilerin önemli bir kısmının çalışıyor olması onlar açısından işten çıkış bildirgesinin verilmesini de gerektiriyor.
Bu noktada işten ayrılıp emekli olacak EYT'liler açısından hem kıdem tazminatı hem de izin hakları açısından bazı detaylar önem kazanıyor. Bu iki hakka daha yakından bakalım...
Burada sigortalı kendi isteği ile ayrılmasına rağmen tazminat alabiliyor. EYT'li çalışanlar açısından burada üç durum ortaya çıkıyor.