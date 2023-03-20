7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.50 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS!
Memura, emekliye ara zam vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Nisan ayına az bir süre kala memura ek zam konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl ara zam ile birlikte asgari ücret 5.500 TL'ye yükselirken 2023 yılı ile 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni zamların ardından emekliler ve memurlar ara zam hakkında araştırmalara başladı. 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Öte yandan maaşlara ek zam geleceği de iddia ediliyor. İşte memura, işçiye ek zam müjdesi ve detaylar...
20.03.2023 10:16 - Son Güncelleme: 20.03.2023 10:16
2023 memura, emekliye ek zam için araştırmalar hızlandı. Yılın ilk 2 ayı geride kalırken memura ara zam konusu araştırılmaya başlandı. 2023 yılı ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocak ayı itibariyle yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 16,48 oranında zam yapılırken yüzde 13,52 oranında refah payı ile birlikte yüzde 30'a varan zam yapılmıştı.İşte memur, emekli ve asgari ücretliye ara zam detayları...