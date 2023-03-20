7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.50 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS!

2023 memura, emekliye ek zam için araştırmalar hızlandı. Yılın ilk 2 ayı geride kalırken memura ara zam konusu araştırılmaya başlandı. 2023 yılı ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocak ayı itibariyle yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 16,48 oranında zam yapılırken yüzde 13,52 oranında refah payı ile birlikte yüzde 30'a varan zam yapılmıştı.İşte memur, emekli ve asgari ücretliye ara zam detayları...