5.500, 6.000, 7.500, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaş alana kaç TL zam geldi? Mart 2023 YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU! Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Böylelikle emeklilerin merakla beklediği ara zam belli oldu. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu. Peki,5.500, 6.000, 7.500, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaş alana kaç TL zam geldi? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
23.03.2023 00:41 - Son Güncelleme: 23.03.2023 00:41
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ara zamla birlikte yeni emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti.. Peki, 5.500, 6.000, 7.500, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaş alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı için 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni düzenleme geliyor.
Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşı için açıklamada bulundu. Emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? İşte detaylar...