5.500, 6.000, 7.500, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaş alana kaç TL zam geldi? Mart 2023 YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU! Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." dedi.