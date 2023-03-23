%36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! Tahsis NO ile...

Emekli ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmalarının ardından gözlerini Temmuz zammına çevirmişti. Son dakika gelişmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmiş oldu. Böylelikle güncel maaş hesaplamaları merak edildi. Peki, Zamlı emekli maaşları ile kim, ne kadar alacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...