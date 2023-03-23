%36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! Tahsis NO ile...
Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Temmuz zammı öncesinde emeklilere ara zam yapılmış oldu. Öte yandan memur maaşlarına da iyileştirme yapılacak mı merak ediliyor. Yapılan zam sonrası maaşlar baştan aşağı yenilenmiş oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni maaş hesabı haberimizde!
23.03.2023 00:27 - Son Güncelleme: 23.03.2023 00:39
Emekli ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmalarının ardından gözlerini Temmuz zammına çevirmişti. Son dakika gelişmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmiş oldu. Böylelikle güncel maaş hesaplamaları merak edildi. Peki, Zamlı emekli maaşları ile kim, ne kadar alacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...