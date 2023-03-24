4A SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama - hesaplama ekranı! Ne kadar emekli maaşı alırım? ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş emekli maaşları için zam açıklaması! En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıktı. Böylelikle emekli aylığında yüzde 36'nın üzerinde artış uygulanmış oldu. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak veriliyordu. Peki zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte emekli maaşı hesaplama ekranı ve son dakika açıklamanın ayrıntıları...