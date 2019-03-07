50 bin sosyal konut müjdesi! 388 TL taksitle nasıl ev sahibi olursunuz?
TOKİ, 50 bin konut için başvuruları dün itibariyle almaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin TOKİ konutuna başvuru şartları da belli oldu. Peki 388 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak için kim, nereye, nasıl başvuracak? İşte 388 TL taksitle ev sahibi olabileceğiniz projenin detayları...
PROJELERDE PARKLAR, BAHÇELER, CAMİLER OLACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal içerikli bir proje olduğunu belirterek, "Bu alanlarda daha yüksek fiyatlarla da konut yapıp satabiliriz. Ama biz vatandaşın gönlüne dokunmak zorundayız. Vatandaşlarımızın konut edinme problemini çözmek zorundayız" dedi. Kurum, konutların yatay mimariyle inşa edeceğini de ifade ederek, "Projeler ecdadımızın bize tarif ettiği şekilde, yatay mimariye uygun, içinde parkların, bahçelerin camilerin olduğu merkez etrafındaki şehirleşmeyi tarif edecek şekilde inşa edilecek" ifadelerini kullandı.
1- KAÇ ŞEHİRDE KAÇ PROJE VAR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek. Konutlar en çok zemin +4 kat olacak. Anadolu mimarisi, mahalle kültürü ve aile geleneği esas alınacak.
2- İSTANBUL'DAKİ EVLER NEREDE?
Dev proje kapsamında İstanbul'da toplam 6300 konut yapılacağı açıklandı. Edinilen bilgiye göre, konutlar Başakşehir, Esenyurt gibi ulaşım imkanı olan bölgelerde inşa edilecek. Başakşehir'dekiler metroya ve Millet Bahçesi'ne yakın konumda olacak.
3- HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
T.C. vatandaşı olmak ilk şart. 2+1 konutlar için projenin ilçe sınırlarında en az 1 yıl yaşamak gerekiyor. TOKİ'den ev satın almamak ve kredi kullanmama şartı da aranıyor. Kendisine, eşine ve/veya çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konut da olmamalı.