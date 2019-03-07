50 bin sosyal konut müjdesi! 388 TL taksitle nasıl ev sahibi olursunuz?

PROJELERDE PARKLAR, BAHÇELER, CAMİLER OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal içerikli bir proje olduğunu belirterek, "Bu alanlarda daha yüksek fiyatlarla da konut yapıp satabiliriz. Ama biz vatandaşın gönlüne dokunmak zorundayız. Vatandaşlarımızın konut edinme problemini çözmek zorundayız" dedi. Kurum, konutların yatay mimariyle inşa edeceğini de ifade ederek, "Projeler ecdadımızın bize tarif ettiği şekilde, yatay mimariye uygun, içinde parkların, bahçelerin camilerin olduğu merkez etrafındaki şehirleşmeyi tarif edecek şekilde inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

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