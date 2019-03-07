İŞKUR'da 81 ilde binlerce personel aranıyor! İşte İŞKUR personel alım ilanları listesi
İş arayan vatandaşların ilk başvurduğu yerlerden biri olan İŞKUR, 2019 yılında 2 milyon kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor. Şu anda halihazırda 81 il genelinde 48 bin personel alımı için İŞKUR'da ilan var. Kasiyerden aşçıya, sekreterden şoföre varana kadar birçok meslek dalında işçi aranıyor. Peki İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR ilanlarına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR'daki aktif iş ilanları listesi...
Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek zorunlu.
İŞTE İŞKUR'DAKİ AKTİF İŞ İLANLARI
Beden İşçisi (Genel) 6875
Makineci (Dikiş) 2414
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2185
Satış Danışmanı / Uzmanı 1859
Temizlik Görevlisi 1756
Garson (Servis Elemanı) 1214
Büro Memuru (Genel) 1146
Güvenlik Görevlisi 1139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077
Kasiyer 804
Reyon Görevlisi 796
Aşçı Yardımcısı 736
Ön Muhasebeci 588
Şoför-Yük Taşıma 495
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480
Aşçı 445
Konfeksiyon İşçisi 445
Bulaşıkçı (Stevard) 440
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 374