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Haberler Ekonomi 4a-4b-4c'liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur'luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

4a-4b-4c'liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur'luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

Emekliler %25 zam, promosyon derken bir de bankalardan ihtiyaçları kadar kredi çekebilecek. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'li hepsini kapsıyor! Milyonlarca kişi bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada hangi bankanın en düşük faizle ihtiyaç kredisi verdiği merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar dönem dönem kampanyalar düzenliyor. Halkbank, TEB, İNG, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti, Denizbank'ın son dakika kampanyalarını duyan şubelere akın edecek. İşte detaylar...

18.07.2023 18:35 - Son Güncelleme: 18.07.2023 18:35
4a-4b-4c’liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur’luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

Zamemekli maaşlarına kavuşanlar ve kavuşmayı bekleyenlere ilave müjdeler de bankalardan gelmeye devam ediyor. Temmuz ve Ağustos ayında nakit paraya ihtiyacı olanlar için yeni kampanyalar düzenlendi. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de hazırlanan kampanyalar arasında en düşük ihtiyaç kredisi tutarı 1.000 TL olarak dikkat çekiyor. 10.300, 15 bin TL, 18.500, 20 bin TL, 25.600, 30.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? İşte banka banka yeni kampanyalar ve emekli zammında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4a-4b-4c’liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur’luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENMEYE BAŞLADI

Son kararla birlikte memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. EYT'liler ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yüzde 25'lik zamdan yararlanacak.

4a-4b-4c’liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur’luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

4a-4b-4c’liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur’luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

4a-4b-4c’liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur’luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

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