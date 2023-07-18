4a-4b-4c'liye 10.300 TL ek ödeme çıktı! SSK, Bağkur'luya %25 zamlı tabloyla +ilave ödeme müjdesi! En düşük 1.000 TL! Aylığı 7.500 TL ve üstü olanlar...
Emekliler %25 zam, promosyon derken bir de bankalardan ihtiyaçları kadar kredi çekebilecek. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'li hepsini kapsıyor! Milyonlarca kişi bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada hangi bankanın en düşük faizle ihtiyaç kredisi verdiği merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar dönem dönem kampanyalar düzenliyor. Halkbank, TEB, İNG, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti, Denizbank'ın son dakika kampanyalarını duyan şubelere akın edecek. İşte detaylar...
Zamlı emekli maaşlarına kavuşanlar ve kavuşmayı bekleyenlere ilave müjdeler de bankalardan gelmeye devam ediyor. Temmuz ve Ağustos ayında nakit paraya ihtiyacı olanlar için yeni kampanyalar düzenlendi. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de hazırlanan kampanyalar arasında en düşük ihtiyaç kredisi tutarı 1.000 TL olarak dikkat çekiyor. 10.300, 15 bin TL, 18.500, 20 bin TL, 25.600, 30.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? İşte banka banka yeni kampanyalar ve emekli zammında son durum...
Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.
En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.