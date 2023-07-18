İŞKUR'dan 121 bin alım müjdesi! Sınavsız, şartsız işe giriş yapılacak! 18-50 yaş arası NET 11.402 TL maaşla temizlik personeli, güvenlik görevlisi...
Türkiye genelinde iş arayanların umut kapısı olan İŞKUR, binlerce kişi için yeni fırsatlar sundu. Açık iş ilanları aracılığı ile işsizlere kazanç kapısı açıldı! Gelen son duyuruya göre 2023 yılında binlerce işçi ve personel alımları gerçekleştirilecek. Çevre temizliği, güvenlik ve temizlik personeli gibi farklı alanlarda ilanlar yayınlayan İŞKUR, iş arayanların yüzünü güldürecek. 81 ilde yapılacak alımlar için başvurular başladı. Başvuru şartları arasında, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gibi detaylar yer alıyor. Bu şartlara uygun olanlar, İŞKUR aracılığıyla kendilerine uygun iş fırsatlarına başvuru yapabilirler. İşte detaylar...
İŞKUR'un 2023 yılındaki alımlarıyla birlikte, pek çok kişi istihdam edilme ve geleceğe umutla bakma fırsatını yakalayacak. İş arayanlar tarafından İŞKUR'un güncel iş ilanları yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin heyecanla beklediği İŞKUR 2023 alımları başladı. Geleceğe adım atmak isteyenler için bu fırsatlar kaçırılmayacak bir değer taşıyor. Peki hangi mesleklerde alım var, başvuru şartları neler? Hangi illerde, kaç personel alınacak? Tecrübesiz olanlar işe girebilecek mi? 18-50 yaş arası NET 11.402 TL maaşla temizlik personeli, güvenlik görevlisi...
İŞKUR 121 BİN PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?
İŞKUR bugünden itibaren çeşitli illerde personel alımı yapmaya başladı. Sık sık çevre temizliği, güvenlik ya da temizlik personeli alımı ilanları yayınlayan İŞKUR Temmuz ayında ilanlarına yenilerini ekledi.
KAYIT
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.
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İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
KAYIT KOŞULLARI
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.