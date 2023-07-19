Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Emekli ve memur zam düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarında yüzde 25 zam yapıldı ve ödemeler başladı. Aynı şekilde memur maaşları da yüzde 17.55 oranında zam yapılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Ek olarak, 8.077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı da ek bordro ile ödenecek. İşte milyonlara rehber olacak emekli ve memur maaşları için maaş farkı hesabı ve ödeme takvimi...