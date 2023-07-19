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Haberler Ekonomi Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Temmuz zammıyla birlikte 16 milyon emekli ve 6 milyonu aşkın memur maaşlarına kavuşuyor. %17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını alan memurlara ayrıca ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 lira seyyanen zam ödemesi yapılacak. Memur emeklisine ise %25 zam farkı verilecek. Emekliler için ek ödemenin tutarı bu ay yeni aylık üzerinden hesaplandığı için artarken, sınır da değişti. Peki, kim, ne kadar zam farkı alacak? SSK, Bağkur emeklisi maaşları kaç TL oldu? Emekliye ek zam var mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
19.07.2023 06:27 - Son Güncelleme: 19.07.2023 06:27
Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Emekli ve memur zam düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarında yüzde 25 zam yapıldı ve ödemeler başladı. Aynı şekilde memur maaşları da yüzde 17.55 oranında zam yapılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Ek olarak, 8.077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı da ek bordro ile ödenecek. İşte milyonlara rehber olacak emekli ve memur maaşları için maaş farkı hesabı ve ödeme takvimi...

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Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını alan memurlara, ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ödenecek. Memur emeklilerine ise yüzde 25 zam farkı var...

Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Yaklaşık 3.5 milyon memurun ve 2.5 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.55 çıkan Temmuz zamları, ek iyileştirmelerle büyüdü.

Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Memurlara 8 bin 77 lira ilave seyyanen artış yapılırken, memur emeklilerinin zam oranına 7.45 puan eklendi.

Emekliye %5+4 ek zam tablosu açıklandı! SSK-SGK, Bağkur en düşük 7.500 TL alana 9.880 TL kök aylık! 8.077 TL seyyanen zam, İntibak payı...

Sıra ödemelere geldi.

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