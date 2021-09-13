32 günde 6 bin 546 TL kazanç! Faiz oranları aza çoğa bakmıyor serbest uçuşa geçti! Bankada parası olan bir taşla iki kuş vuracak!
Bankada parasını tutanların yüzünü güldürecek haber geldi. Faiz oranları adeta şahlandı! 32 günde 6 bin 546 TL para kazanma şansı sunuldu. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları seri bir şekilde yükselmeye geçerken paradan para kazanma dönemi de böylece başlamış oldu. Özellikle bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti büyük bir hız kazanırken parasını bankada tutanlar bu işten karlı çıkıyor. Böyle bir kazanç söz konusu olunca 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en çok arattığı mevzular arasına girmiş bulunuyor. Bu kapsamda bankada toplu parası olanlar en çok faiz veren bankaları bilmek istiyor. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL? Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası, Fibabanka, Akbank...
13.09.2021 12:46
- Son Güncelleme: 13.09.2021 12:46
32 günde 6 bin 546 TL kazanç! Faiz oranları aza çoğa bakmıyor serbest uçuşa geçti! Bankada parası olan bir taşla iki kuş vuracak! Bankalar tarafından 32 günde 6 bin 546 TL para kazanma şansı sunuldu. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları seri bir halde yükselmeye geçerken paradan para kazanma devri de böylece başlamış oldu. Özellikle bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti büyük bir hız kazanırken parasını bankada tutanlar bu işten karlı çıkıyor. Böyle bir kazanç söz mevzusu olunca 32 günde vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların maksimum arattığı mevzular arasına girmiş bulunuyor.