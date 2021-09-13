32 günde 6 bin 546 TL kazanç! Faiz oranları aza çoğa bakmıyor serbest uçuşa geçti! Bankada parası olan bir taşla iki kuş vuracak! Bankalar tarafından 32 günde 6 bin 546 TL para kazanma şansı sunuldu. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları seri bir halde yükselmeye geçerken paradan para kazanma devri de böylece başlamış oldu. Özellikle bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti büyük bir hız kazanırken parasını bankada tutanlar bu işten karlı çıkıyor. Böyle bir kazanç söz mevzusu olunca 32 günde vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların maksimum arattığı mevzular arasına girmiş bulunuyor.