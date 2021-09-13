6 bin lira maaşı var ama çalışan yok! Pandemi sonrası 4’e katlandı!

KALİFİYE ELEMAN PROBLEMİ

Endüstri meslek lisesi elektrik bölümünden mezun birinin, elektrik sektöründe iş bulduğunda bütün iş yerlerinin asgari ücretin yüzde 20 fazlasını vermeye hazır olduğu örneğini veren Çetin, "Bu öğrencileri sektöre dönük iyi eğitebilirsek çok büyük talep var şu anda. Asgari ücret 3 bin TL ise herkes 3 bin 600 TL vermeye hazır. Biz vasıfsız işçiyi bile bulamıyoruz. Birçok üniversite mezunu yarattık şu anda, onlar da 3-4 bin TL'ye iş arıyor, diğer tarafta 3-4 bin liraya çalışacak, makine başında bekleyecek, taşıma, paketleme yapacak insan bulamıyoruz. Şoförlük yapacak insan bile bulmakta zorlanıyoruz. Artık eğitim modelimizi değiştirip bu sektörlere yönelik insan yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

