En az 2 yıl öncesinden emeklilik imkanı var! 48-50 yaşında emekli olabilirsiniz! Bu koşullara uyanlara müjdeli haber!

Ülkemizde milyonlarca vatandaş gelecekte emekli olacağı günleri bekliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Bu bağlamda özellikle çalışan anneler emekli olacağı tarihi ve yaşı merak ediyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri de çekebiliyor.