2023 MTV YENİ FİYAT LİSTESİ! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar MTV'ye indirim mi geldi son dakika? Motorlu taşıtlar vergisi 2023'te ne kadar olacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde her ilde trafiğe çıkan araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar hemen araştırma konusu oldu. Peki MTV oranlarında nasıl bir değişiklik yapıldı? Son dakika bilgileri haberimizde derledik.