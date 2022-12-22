Yaş şartsız 10, 15 yıl + 3.600-5.400 gün + 1999-2008 arası işe giren erken emekli olacak! EYT'li olmayana 2023'te B PLANI! 41,43,48 yaşında...

Erken emeklilik her çalışanın hayallerinden biridir. Bazı avantajlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün olabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik bunlardan bazıları. Tabii erken emekli olabilmek için kendi durumunuzu mutlaka iyi tespit etmek gerekiyor. Bu kapsamda yaşınız, işe ilk giriş tarihiniz ve ödediğiniz prim gün sayısı gibi bilgiler erken emeklilik hakkınızın ne derece yüksek olduğunu da belirliyor. Erken emeklilik için 3.600 ve 5.400 rakamları ön plana çıkıyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte detaylar!