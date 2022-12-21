TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Amasya MERKEZ 500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Hak sahipleri ne zaman belli olacak?

TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Artvin ili var. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Artvin Merkez ilçesi için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı ve diğer detaylar...