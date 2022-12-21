TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Amasya MERKEZ 500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Hak sahipleri ne zaman belli olacak?
TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin'in Merkez ilçelerinde 500 konut inşa edilecek. Kuralar bugün çekiliyor. Peki, Artvin 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Artvin sonuç sorgulama EKRANI ve İSİM LİSTESİ!
21.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 21.12.2022 09:38
TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Artvin ili var. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Artvin Merkez ilçesi için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.
TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!