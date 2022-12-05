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Haberler Ekonomi 2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur'luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur'luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

Memurlar ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyorlar. Memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla son 5 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. 4 milyon emekli, 5 milyon memura yeni zamlar hesaplandı. İşte 2023 Ocak memur ve emekli maaş tablosu...

takvim.com.tr
05.12.2022 11:03 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:03
2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur’luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netelşemiş olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur’luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

5AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesplandı.

2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur’luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

2023 MEMUR MAAŞLARI (TL)

GENEL MÜDÜR 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73

2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur’luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 18.853,00
% 15.11 zamlı maaş: 21.701,69
Hemşire (Üniv. mez) 5/1
Mevcut maaş: 11.828,00
% 15.11 zamlı maaş: 13.615,21

MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 16.205,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.653,58
Teknisyen (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 10.100,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11

2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur’luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 25.984,00
% 15.11 zamlı maaş: 29.910,18
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 15.311,00
% 15.11 zamlı maaş: 17.624,49

VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 12.752,00
% 15.11 zamlı maaş: 14.678,83
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 15.485,00
% 15.11 zamlı maaş: 17.824,78

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