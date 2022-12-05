2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur'luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...
Memurlar ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyorlar. Memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla son 5 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. 4 milyon emekli, 5 milyon memura yeni zamlar hesaplandı. İşte 2023 Ocak memur ve emekli maaş tablosu...
05.12.2022 11:03 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:03
Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netelşemiş olacak.