2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ! SSK, Bağ-Kur’luya %84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! Emekliye 6.991 TL, memura en az 10 BİN 479 TL...

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netelşemiş olacak.