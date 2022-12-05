TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar
Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Yılın ilk ayında, 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Geriye tek bir veri kaldı. Peki 5 aylık enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar
Emeklilerin Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranında belirleyici olan enflasyon verilerinden biri daha açıklandı. Kasım ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillendi.
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.
EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?
5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.