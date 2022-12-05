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Haberler Ekonomi TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Yılın ilk ayında, 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Geriye tek bir veri kaldı. Peki 5 aylık enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
05.12.2022 10:14 - Son Güncelleme: 05.12.2022 10:23
TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Emeklilerin Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranında belirleyici olan enflasyon verilerinden biri daha açıklandı. Kasım ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillendi.

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TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

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TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?
5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

TABLOYA BAK MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı her şey değişti! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.

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