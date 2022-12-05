Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

5 aylık enflasyona göre memur maaş katsayısındaki artış yüzde 15.11'e ulaştı. geriye tek veri kaldı. aralık enflasyonuna göre bu oran daha da artacak. ayrıca memurlara bir refah payı eklenirse, bu da sosyal yardımlara yansıyacak. işte şu ana kadar oluşan orana göre yeni maaşlar:

