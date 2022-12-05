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Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

Sosyal yardımlarda yeni perde açılırken, pek çok destekte de Ocak ayıyla birlikte ödemeler artacak. Artışın ipuçları da geldi. Memur maaş katsayısında 5 aylık enflasyona göre oluşan artışa göre yaşlıya bin 768, evde yakınına bakana 3 bin 840 lira verilecek. Engelliler, hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. Kim ne kadar olacak? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
Özel haber
takvim.com.tr
05.12.2022 11:27 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:29
Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

Sosyal yardımlarda yeni perde... Kim ne kadar alacak?

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. yaklaşan ocak ayında da pek çok destekte tutar artacak.

MAAŞLARDAKİ ARTIŞ İÇİN İPUCU GELDİ

Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yapılan ödemelere yansıyacak. Artış için ipucu da geldi.

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Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

5 aylık enflasyona göre memur maaş katsayısındaki artış yüzde 15.11'e ulaştı. geriye tek veri kaldı. aralık enflasyonuna göre bu oran daha da artacak. ayrıca memurlara bir refah payı eklenirse, bu da sosyal yardımlara yansıyacak. işte şu ana kadar oluşan orana göre yeni maaşlar:

Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 768 liraya ulaşacak.

Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir bin 833 liranın altındaysa başvurulabiliyor.

Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 840 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.

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