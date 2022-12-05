Sosyal yardımlarda yeni perde: Yaşlılara, evde yakınına bakana, engelliye, hastalara zam... Kim ne kadar alacak?
Sosyal yardımlarda yeni perde açılırken, pek çok destekte de Ocak ayıyla birlikte ödemeler artacak. Artışın ipuçları da geldi. Memur maaş katsayısında 5 aylık enflasyona göre oluşan artışa göre yaşlıya bin 768, evde yakınına bakana 3 bin 840 lira verilecek. Engelliler, hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. Kim ne kadar olacak? İşte detaylar...
05.12.2022 11:27 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:29
Sosyal yardımlarda yeni perde... Kim ne kadar alacak?
Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. yaklaşan ocak ayında da pek çok destekte tutar artacak.
MAAŞLARDAKİ ARTIŞ İÇİN İPUCU GELDİ
Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yapılan ödemelere yansıyacak. Artış için ipucu da geldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 840 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.