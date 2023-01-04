2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ || 4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ...

2023 memur ve emekli zammında son karara varıldı. Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zammı yüzde 30 olarak güncelledi. Bu durumda tüm maaşlar sil baştan hesaplandı. Peki, %30 zamlı son maaşlar nasıl? İşte 2023 memur ve emekli maaşları tablosu...