2023 MAAŞ LEVHASI GÜNCELLENDİ || 4 Ocak 2023 memura emekliye SON %30 ZAM || Polise, 17.871 TL, öğretmene 15.958 TL ...
2023 zamlı maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. 4 Ocak 2023 günü itibariyle Başkan Erdoğan SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Müjdeli haberin verilmesinin ardından memurlar güncel maaş tablosu hakkında araştırmalara başladı. Peki, %30 zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar? 2023 emekli ve memur maaş zammı ne kadar? İşte tüm detaylar...
04.01.2023 15:14 - Son Güncelleme: 04.01.2023 15:14
REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu.