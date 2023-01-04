Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu
Son dakika haberi | Sosyal yardımlarda da 2023'te yapılacak ödemeler netleşti. Ocak ayıyla birlikte birçok ödeme de artacak. Memur maaş katsayısında oluşan artışa göre yaşlı aylığı, evde yakınına bakana verilecek maaş, engelli maaşı, hasta ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. Başkan Erdoğan'ın memurlara yapılacak zam oranını yüzde 30 olarak açıklaması sonrası hesaplama değişti. İşte zamlı sosyal destek ödemeleri...
04.01.2023 14:35 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:35
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 536 liradan bin 920 liraya ulaştı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa başvurulabiliyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 4 bin 170 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.