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Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu

Son dakika haberi | Sosyal yardımlarda da 2023'te yapılacak ödemeler netleşti. Ocak ayıyla birlikte birçok ödeme de artacak. Memur maaş katsayısında oluşan artışa göre yaşlı aylığı, evde yakınına bakana verilecek maaş, engelli maaşı, hasta ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. Başkan Erdoğan'ın memurlara yapılacak zam oranını yüzde 30 olarak açıklaması sonrası hesaplama değişti. İşte zamlı sosyal destek ödemeleri...

Okan Beltek
takvim.com.tr
04.01.2023 14:35 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:35
Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak yüzde 25 artış bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Ayrıca memurlara bir refah payı eklenirse, bu da sosyal desteklere yansıyacak. İşte yüzde 25 artışa göre yeni destekler:

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Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 536 liradan bin 920 liraya ulaştı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa başvurulabiliyor.

Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu

EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 4 bin 170 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu

ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 533 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 300 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.

Sosyal desteklerde zam yükseldi! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana müjde var! 2023 zamlı sosyal destek tablosu

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 533 liraya çıkacak. Bu destek de hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 3 bin 835 liraya yükseldi.

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