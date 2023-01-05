PATLAMA YAŞANDI! Bugün 4A-4B-4C’li emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK-Bağkur hesaplama ekranı açıldı! 1999 öncesi ve sonrası işe girenler!

Emekli ve memur emeklisine yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Biçiminde sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde haberimizde tüm detayları verdik. Peki 4A-4B-4C emekli olursam ne kadar maaş alırım?