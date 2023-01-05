PATLAMA YAŞANDI! Bugün 4A-4B-4C'li emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK-Bağkur hesaplama ekranı açıldı! 1999 öncesi ve sonrası işe girenler!
4A-4B-4C'li emekli olursam ne kadar maaş alırım? 1999 öncesi ve sonrası işe girenler dikkat! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırıma yanıt arayanların adedi son dönemde oldukça artmış durumda. SGK tarafından geliştirilen uygulamayla vatandaşlar hangi tarihte emekli olacaklarını da görebilir.
05.01.2023 13:40 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:47
Emekli ve memur emeklisine yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Biçiminde sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde haberimizde tüm detayları verdik. Peki 4A-4B-4C emekli olursam ne kadar maaş alırım?
Emekli olacak olanlar yönünden son dönemde SGK maaşlarının epey mühim duruma gelmiş bulunduğunu da söylememiz olası olabilir.