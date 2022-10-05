20.000 TL’ye YÜKSELDİ! Promosyonlara ilave ZAM! SSK, Bağkur, emeklilikte EYT’liler de faydalanıyor! 3 sene bekle 1 günde ATM’den toplu para al! Yapı Kredi, HSBC, ING, Garanti...

Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 20 bin lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları 2022 yılının Ekim ayından itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte sunulan fırsatlar...