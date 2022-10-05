20.000 TL'ye YÜKSELDİ! Promosyonlara ilave ZAM! SSK, Bağkur, emeklilikte EYT'liler de faydalanıyor! 3 sene bekle 1 günde ATM'den toplu para al! Yapı Kredi, HSBC, ING, Garanti...
2022 yılında emekliler maaşlarını başka bankalara taşıyarak yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Birçok banka da emeklilere özel kampanya düzenliyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara müracaat sağlayabiliyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için belirlenen tek koşul emekli maaşının seçtiği banka üzerinden 3 sene boyunca alınması oluyor. Peki, 2022 Ekim ayı emekli promosyonu ne kadar? En çok promosyon veren banka hangisi? 2022 Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi güncel emekli promosyon ücretleri...
Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi! ATM'den 20 bin lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları 2022 yılının Ekim ayından itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte sunulan fırsatlar...
EMEKLİ PROMOSYONLARI DEVAM EDİYOR MU?
Emekli müşterilerini kaybetmemek isteyen kamu ve özel bankaları emekliye ek gelir kapısı olan promosyon kampanyalarında rekabetlerini sürdürüyorlar.
Emekli promosyon başvurularında son gün olarak 30 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak yaşanan gelişmeler sonucunda emeklilerin promosyon başvuruları uzatılarak 31 Ekim tarihine çekildi.
TEB
TEB emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinde alma sözü veren emeklilere 5.500 ile 8.000 TL aralığında promosyon vereceğini açıkladı.
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 5.500 TL
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 6.750 TL
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara: 8.000 TL
AKBANK
Yapı Kredi emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinde alma sözü veren emeklilere 4.650 ila 7.000 TL aralığında promosyon vereceğini açıkladı.
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 4.650 TL
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 5.800 TL
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara: 7.000 TL