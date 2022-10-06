Kasımda çözüme hazır! SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B'liler...

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Bilgin Taşeron işçiler için müjdeli haberi duyurdu. Bilgin, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız.90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi. Peki, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Taşeron işçi kimler? İşte merak edilenler!