e-Devlet'ten başvur PTT + ATM'den al! 1 sene boyunca TC SONU 2,4,6,8 olanlar aile desteği kazanacak! Bakanlık 1250 TL nakit para verecek!

Aile, çocuk ve fatura destekleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Ocak'ta da pek çok destek artacak. Aile Bakanlığı tarafından aile destek ödemeleri büyük ilgi görüyor. e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı Paketi sosyal yardım ödemeleri başvuruları devam ederken 850-1250 TL arasında nakit desteği yapılıyor. Peki, Aile destek ödemelerinden nasıl yararlanılır? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!