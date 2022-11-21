EYT'de A Takımı NETLEŞTİ! 1989-1990-1991-1993-1995-1996-1999 sigortalılar EYT'de altın madalya değerinde!
EYT'de tüm şartlar belli olmaya devam ediyor. Düzenlemede artık sona yaklaşıldı ve sayılı günler kaldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 1. grup sayılacak ve hemen emekli olabilecek. Eksik primi olanlar ise primlerini tamamladıklarında EYT yasasından kolaylıkla yararlanabilecek. Peki, kimler hemen emekli olacak? Eksik prim nasıl dolacak? İşte merak edilenler haberimizde!
EYT için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yapılacak düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açacak. Diğer kesim ise prim ve yıl şartlarını tamamladıktan hemen sonra o tarihte emekli olacak. Bu süreçte isteyen çalışmaya da devam edebilecek. Yasalarımıza bakıldığında şu anda emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. Öte yandan staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı en çok merak edilen sorulardan biri oldu. İşte EYT'de son durum ve merak edilenler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak.
Ardından da diğer EYT'liler şartları tamamladıkça emeklilik hakkına kavuşacak. İşte sizlerden gelen soruların yanıtları: