EYT'de A Takımı NETLEŞTİ! 1989-1990-1991-1993-1995-1996-1999 sigortalılar EYT'de altın madalya değerinde!

EYT için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yapılacak düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açacak. Diğer kesim ise prim ve yıl şartlarını tamamladıktan hemen sonra o tarihte emekli olacak. Bu süreçte isteyen çalışmaya da devam edebilecek. Yasalarımıza bakıldığında şu anda emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. Öte yandan staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı en çok merak edilen sorulardan biri oldu. İşte EYT'de son durum ve merak edilenler haberimizde!