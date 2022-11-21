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Haberler Ekonomi Ayçiçek Yağı 34.90 TL'den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32'li Tuvalet Kağıdı...

Ayçiçek Yağı 34.90 TL'den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32'li Tuvalet Kağıdı...

Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorgulamaya başladı. 20-30 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen katalog haberimizde!

takvim.com.tr
21.11.2022 12:20 - Son Güncelleme: 21.11.2022 12:20
Ayçiçek Yağı 34.90 TL’den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32’li Tuvalet Kağıdı... Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE!

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından yeni indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Her ay indirimli ürünler kataloğunu paylaşan Tarım Kredi, Kasım ayında da güncel indirimli ürünleri sosyal medya hesabından duyurdu. Cebe uygun, hesaplı ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market 20-30 Kasım indirimli ürünlerini araştırmaya başladı. İşte Kasım ayı güncel indirimli hesaplı ürünlerin listesi haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayçiçek Yağı 34.90 TL’den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32’li Tuvalet Kağıdı... Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE!

Osmanlı Dibek Kahvesi - 11.90 TL

Ayçiçek Yağı 34.90 TL’den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32’li Tuvalet Kağıdı... Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE!

Dana Kokteyl Sosis - 19.90 TL

Ayçiçek Yağı 34.90 TL’den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32’li Tuvalet Kağıdı... Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE!

Dondurulmuş Patatesli Garnitür -14.90 TL

Ayçiçek Yağı 34.90 TL’den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32’li Tuvalet Kağıdı... Tarım Kredi Marketleri 20-30 KASIM 2022 Yeni İNDİRİMLİ LİSTE!

Pilavlık Bulgur - 15.25 TL

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