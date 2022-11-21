Ayçiçek Yağı 34.90 TL'den satışta! Yeni haftada sepetler dolup taşacak! Mercimek, salça, yağ, 32'li Tuvalet Kağıdı...

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Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorgulamaya başladı. 20-30 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte merak edilen katalog haberimizde!
21.11.2022 12:20 - Son Güncelleme: 21.11.2022 12:20
Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından yeni indirimli ürünlerin listesi belli oldu. Her ay indirimli ürünler kataloğunu paylaşan Tarım Kredi, Kasım ayında da güncel indirimli ürünleri sosyal medya hesabından duyurdu. Cebe uygun, hesaplı ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market 20-30 Kasım indirimli ürünlerini araştırmaya başladı. İşte Kasım ayı güncel indirimli hesaplı ürünlerin listesi haberimizde!