Başvuru yapmanıza gerek yok! Kimlik kartı ve fatura yeterli! 1-2-3-4 kişilik aileden TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından maddi geliri yetersiz ailelere her konuda destek ödemesi sağlanıyor. İhtiyaç sahibi aileler için elektrik fatura ödemesi de yapılıyor. Bu desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında elektrik desteği yapılıyor. Bu destek için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Kimlik ve faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli. İşte elektrik desteğinden yararlanma şartları haberimizde!