Başvuru yapmanıza gerek yok! Kimlik kartı ve fatura yeterli! 1-2-3-4 kişilik aileden TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Ailelere 260 TL arası destek ödemesi veriliyor! Devlet tarafından dar gelirli, maddi durumu yetersiz ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Peki, elektrik desteği şartları neler? İşte merak edilenler!
Devlet tarafından maddi geliri yetersiz ailelere her konuda destek ödemesi sağlanıyor. İhtiyaç sahibi aileler için elektrik fatura ödemesi de yapılıyor. Bu desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında elektrik desteği yapılıyor. Bu destek için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Kimlik ve faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli. İşte elektrik desteğinden yararlanma şartları haberimizde!
Elektrik tüketim desteği: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre aylık 130 ile 260 lira arasında değişiyor. Bu destek için başvuru gerekmiyor.
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.