1800, 4500 ve 5400 günden anında emekli olunuyor! SSK-SGK'dan 3600 günden kadın erkek emekli olma başvurusu şartları açıklaması

1800, 4500 ve 5400 günden anında emekli olma detayları gelmeye devam ediyor. Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Bu anlamda 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile birlikte emekli olunabilir. Peki ne zaman emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor. SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir.

20.06.2021 11:20 - Son Güncelleme: 20.06.2021 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





