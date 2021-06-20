SGK müjdeledi! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Yargıtay kararları ile çalışanlar mest oldu! Maaşı da artırır...

Erken emeklilik son dakika haberleri: 96 ay erken emekli olma haberi çalışanları oldukça sevindirdi. İlk olarak 08 Eylül 1999-30.04.2008 tarihleri arasında ssk ve ya başka bir sigorta kolu kapsamında girişi bulunanların ise normal emeklilik için tamamlamaları gereken süre 7000 gündür. Erkeklerde yaş şartı 60, kadınlarda ise 58'dir. Bu anlamda erken emekli olmanın da bazı yöntemleri bulunuyor. 2000 yılında ve 2008 yılında çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırmıştı. Ancak Yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilir. SGK'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. İşte bu formülle erken emekli olmanın tüm ayrıntıları...

20.06.2021 09:52 - Son Güncelleme: 20.06.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





