Gözler oradaydı! 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 10 yıl prim ödemiş olanlar anında erken emekli olabilir!
4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en ehemmiyetli koşul sigorta başlangıç tarihleridir. Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan bu emeklilik halinde sigorta girişinin 1999 ve evvelki senelere ait olması gerekir. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar 50 yaşında; erkekler ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Peki, 3600 günden erken emeklilik için geçerli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından yararlanabilirler? İşte, 3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün ayrıntılar…
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi 3600 günden emekli olma hayali ile gün sayıyor. Ancak tüm çalışanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Peki kimler 3600 günle emekli olabilir? İş Kanunu kapsamında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa sigortalandırılan kişiler 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurulması durumunda erken emekliliğe hak kazanırlar.
Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.