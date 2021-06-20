Gözler oradaydı! 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 10 yıl prim ödemiş olanlar anında erken emekli olabilir!

4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en ehemmiyetli koşul sigorta başlangıç tarihleridir. Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan bu emeklilik halinde sigorta girişinin 1999 ve evvelki senelere ait olması gerekir. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar 50 yaşında; erkekler ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Peki, 3600 günden erken emeklilik için geçerli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından yararlanabilirler? İşte, 3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün ayrıntılar…

20.06.2021 10:48 - Son Güncelleme: 20.06.2021 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





