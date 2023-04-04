17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT'liye 90+25'le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...
Vergi borcu yapılandırması hakkında aramalar hız kazandı. Resmi, Gazete'de yayımlanan kanuna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan SGK'ya ait ödenmemiş bütün borçların gecikme ceza ve zamları hakkında yapılanma var. Bu kapsamda SGK tarafından avantajlar tek tek açıklandı. EYT'liler için 90+25 formülü ile emeklilikte kolaylık sağlanacak. Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...
04.04.2023 15:50 - Son Güncelleme: 04.04.2023 15:50
Sosyal Güvenlik Kurumu borçları yeniden yapılandırılıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan SGK'ya ait tüm borçlar yapılanma kapsamına alındı.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz yapılandırmayla ilgili detayları şu sözlerle açıkladı: "İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait borçları, primleri, işsizlik sigortasından kaynaklı primler, emeklilerin sosyal destek primine ait olan ödenmemiş olan borçları, isteğe bağlı sigortaların borç kısımları, topluluk sigortası primleri ve bunlara gecikmiş ceza ve gecikme zammı alacaklarının tamamı bu kapsam içerisine giriyor.