17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT’liye 90+25’le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

SGK Uzmanı Emin Yılmaz yapılandırmayla ilgili detayları şu sözlerle açıkladı: "İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait borçları, primleri, işsizlik sigortasından kaynaklı primler, emeklilerin sosyal destek primine ait olan ödenmemiş olan borçları, isteğe bağlı sigortaların borç kısımları, topluluk sigortası primleri ve bunlara gecikmiş ceza ve gecikme zammı alacaklarının tamamı bu kapsam içerisine giriyor.