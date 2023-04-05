Bağ-kur'lularla, erken emekliliğin yolunu açacak önemli bir düzenleme var gündemde. Bağ-kur'da, emeklilik için 9 bin gün prim şartı var. Şimdi bunun SGK'lılarla eşitlenmesi, yani 7 bin 200'e güne çekilmesi planlanıyor. Özetle, Bağ-kurlulara, 5 yıl erken emekliliğin yolu açılıyor.

Bağkur primleri hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağkur prim eşitliği gündeme geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı verilmiş olacak. Peki, kimler kapsama girecek? İşte bağkur prim eşitliği hakkında bilinmesi gerekenler...

Bağ-Kur'luların emeklilik primlerine yeni model gündeme geldi. Bunun sinyalini geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi.

Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.

Çalışmanın detayları merakla beklenirken, primlerde SSK formülünün uygulanması bekleniyor. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek?

İşte merak edilen soruların yanıtları...

* Kimleri kapsayacak?

Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi.Bu kapsamda düzenlemenin kapsamında öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak.

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor.

Bu durumda isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek.

* Prim gün şartı nasıl değişecek?

Yeni sigortalı olan bir SSK'lının tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor.Bağ-Kur'lularda ise gereken prim gün sayısı 9000 günü buluyor.Yapılacak düzenlemeyle prim gün şartının Bağ-Kur'lularda 7200 güne çekilmesi bekleniyor. Böyle bir düzenleme yapılırsa Bağ-Kur'lular 1800 gün prim daha az ödeyerek emekli olabilecek. 5 yıllık bir avantaj söz konusu olacak.

* Kısmi emeklilikte de prim şartı düşer mi?

SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor.8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor.Bağ-Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin 5400 prim günü isteniyor.Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor.Prim eşitlemesi eğer kısmi emekliliği de kapsarsa Bağ-Kur'lular 4500 prim günüyle kısmi emekli olabilecek. 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.

* Sadece yeni işe girenleri mi kapsayacak? Mevcut Bağ-Kur'lular da dahil olacak mı?

Burada beklenti, halen çalışanları da kapsaması yönünde. Bu durum yapılacak düzenlemeyle belli olacak.

Düzenlemeye 'yasanın çıktığı tarihten sonra sigortalı olanlar' şeklinde bir ifade eklenmediği sürece mevcut Bağ-Kur'luları da kapsayacak.

* 3.5 yıl kuralı biter mi?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.Eğer şartlar eşitlenirse Bağ-Kur'luların daha az prim ödemek için 1261 gün SSK'lı çalışma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.