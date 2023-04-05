Taşeron, TYP, uzman çavuş, belediye şirket işçilerine KADRO müjdesi! 90 bin işçiye Meclis'te torba yasa adımı! Listeler paylaşılıyor! Özlük hakları...

TAŞERONA KADRO MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Taşerona kadro çalışması henüz tamamlanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada kamudaki taşeron işçiler için planlama yaptıklarını ifade ederek " Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor." dedi.