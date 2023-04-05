E-devlet üzerinden giriş ekranı açıldı! Başvuranlara 3.708 TL tutarında para verilecek! Çocuğu olan herkese devlet yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli nakit destekleri sunuyor. Bu nakit desteklerinden biri de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programıdır. SED, düzenli ödemeler şeklinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bir yardım programıdır. Son zamanlarda yapılan güncellemelerle SED ödemeleri artırıldı ve vatandaşların bütçelerine daha fazla destek sağlanmış oldu.