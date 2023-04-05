E-devlet üzerinden giriş ekranı açıldı! Başvuranlara 3.708 TL tutarında para verilecek! Çocuğu olan herkese devlet yardımı!
Çocuğu olan herkese devlet yardımı! SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan nakit yardımlardan biridir. Bu nakit yardımları, başvuru yapan ailelerin bütçelerine önemli bir destek sağlamaktadır.
05.04.2023 11:38 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli nakit destekleri sunuyor. Bu nakit desteklerinden biri de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programıdır. SED, düzenli ödemeler şeklinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bir yardım programıdır. Son zamanlarda yapılan güncellemelerle SED ödemeleri artırıldı ve vatandaşların bütçelerine daha fazla destek sağlanmış oldu.