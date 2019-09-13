EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) umutlandıran bir gelişme yaşandı. Yıllardır emekli olmanın hayalini kuran yüz binlerce EYT'liyi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan EYT'lilerin durumunun araştırılması ile ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Bu gelişme sonrası umutlanan EYT'liler; EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'de son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte EYT'de son durum...

13.09.2019 09:15 - Son Güncelleme: 13.09.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





