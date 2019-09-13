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EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) umutlandıran bir gelişme yaşandı. Yıllardır emekli olmanın hayalini kuran yüz binlerce EYT'liyi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan EYT'lilerin durumunun araştırılması ile ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Bu gelişme sonrası umutlanan EYT'liler; EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'de son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte EYT'de son durum...

13.09.2019 09:15 - Son Güncelleme: 13.09.2019 09:57
EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanları umutlandıran haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtildi.

EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999'dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu.

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EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

KADEMELİ GEÇİŞ HAKKI
Fakat 1999'da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. 1999'dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60'a çıkarıldı.

EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

SSK'ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000'e yükseldi. 1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere 'kademeli yaş' şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008'den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.

EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?

KISA BİR SÜRE KALA…
Uygulamaların kendilerini mağdur ettiğini belirten kişilere 'emeklilikte yaşa takılanlar (EYT'li) deniyor. EYT'lilerin ifade ettiğine göre; emekliliğine az bir süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını çeşitli platformlarda dile getirmeye çalıştı.

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