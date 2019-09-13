EYT'de flaş gelişme! EYT'de son durum ne? Finlandiya modeli mi uygulanacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) umutlandıran bir gelişme yaşandı. Yıllardır emekli olmanın hayalini kuran yüz binlerce EYT'liyi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan EYT'lilerin durumunun araştırılması ile ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Bu gelişme sonrası umutlanan EYT'liler; EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'de son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte EYT'de son durum...
Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999'dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu.
KISA BİR SÜRE KALA…
Uygulamaların kendilerini mağdur ettiğini belirten kişilere 'emeklilikte yaşa takılanlar (EYT'li) deniyor. EYT'lilerin ifade ettiğine göre; emekliliğine az bir süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını çeşitli platformlarda dile getirmeye çalıştı.