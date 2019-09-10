Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, konut kredilerinde 4 haftalık büyüme 2,6 milyar lirayı aştı. Faiz indirimi sonrası konut kredisine yoğun talep sonrası özel bankalardan da faiz indirimi gelecek mi? Konuyu TÖRKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Faiz indirimi sonrası konut kredisine yoğun talep! Özel bankalardan faiz indirimi gelecek mi?10.09.2019 16:54
- Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde platform çökmesi sonucu 31 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı (Video)
- Son dakika: Bakan Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Ross'tan önemli açıklamalar (Video)
- Faiz indirimi sonrası konut kredisine yoğun talep! Özel bankalardan faiz indirimi gelecek mi?
- Meteoroloji açıkladı! 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor (Video)
- Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü sporcu Stafford Slick o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti (Video)
- Türkiye'de yanan ormanlar böyle yeşillendirildi
- İmamoğlu'nun "zam değil finansal düzenleme" açıklamasına vatandaşlardan tepki: Zamma kılıf arıyor
- Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça full izle 10 Eylül
- Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- İstanbul Beyoğlu'nda okul önünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı (Video)
- Güldüren anlar! Falcao Türkçe röportaj verdi...
- ABD Ticaret Bakanı Ross Ankara'da | Erdoğan'dan ABD'li yatırımcılara net mesaj: Gereken desteği vermeye hazırız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.