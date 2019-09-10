Faiz indirimi sonrası konut kredisine yoğun talep! Özel bankalardan faiz indirimi gelecek mi? 10.09.2019 16:54

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, konut kredilerinde 4 haftalık büyüme 2,6 milyar lirayı aştı. Faiz indirimi sonrası konut kredisine yoğun talep sonrası özel bankalardan da faiz indirimi gelecek mi? Konuyu TÖRKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli A Haber canlı yayınında değerlendirdi.