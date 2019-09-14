Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahminine göre 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 8.52 olabilecek. TAKVİM buna göre yeni maaşları hesapladı. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammından sonra SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ocak zammıyla ilgili merak edilen detaylar ve yeni emekli maaşları...
14.09.2019 07:53
- Son Güncelleme: 14.09.2019 07:53
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