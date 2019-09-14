GaleriEkonomi

Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahminine göre 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 8.52 olabilecek. TAKVİM buna göre yeni maaşları hesapladı. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammından sonra SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ocak zammıyla ilgili merak edilen detaylar ve yeni emekli maaşları...

14.09.2019 07:53 - Son Güncelleme: 14.09.2019 07:53
Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek.

Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu farkın ne oranda olacağı ise Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile ortaya çıkacak.

Emekliye yeni maaş! Ocak zammıyla birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 13 Eylül kredi faizleri son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi TEB kredi faiz oranları
13 Eylül kredi faizleri son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi TEB kredi faiz oranları