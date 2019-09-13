Faiz indirim kararı sonrası Konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları indi mi? Banka kredi faizleri ne zaman düşecek? (Video) 13.09.2019 09:52

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş ''Konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları indi mi ve inecek mi'' sorularını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte son gelişmeler... .

Merkez Bankası toplantısı dün saat 14:00'te yapıldı. Milyonlarca vatandaş faiz indirimi bekliyordu ve o indirim geldi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 250-275 baz puanlık indirim beklerken, takip eden iki toplantıda da faizlerdeki indirimin süreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekilmişti. Kredi faizlerindeki gevşeme yatırımlarını erteleyen sanayiciyi harekete geçirirken, son dönemde canlanmaya başlayan konut piyasasına da destek olacak. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi?

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Kredi faizleri düşecek!

25 Temmuz'da başladığı faiz indirimine bu hafta da devam eden Merkez Bankası, bu hamle ile kredi faizlerinin daha da düşeceği müjdesini verdi.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Kredi faizleri düşecek! Geçen yılki kur saldırısının ardından dengelenme sürecine giren ekonomide, enflasyon 15 ayın en düşük seviyesine inerken, 17 yıl aradan sonra yıllık bazda cari fazla verildi. Küresel merkez bankalarının da parasal genişleme yanlısı bir politika sürecine girmesiyle birlikte eli güçlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB), 6 Temmuz'da başkanlığa atanan Murat Uysal'ın katıldığı 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu'nda politika faizini 4.25 puan indirdi. Geçen hafta iki yeni başkan yardımcısının atandığı Merkez Bankası, 12 Eylül Perşembe günü faiz kararı için bir kez daha toplanıyor. Analistler, enflasyonda tek hanenin görülmesinin beklendiği eylül ayında, aynı gün toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indireceğini belirterek, TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceğini kaydediyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizi yüzde 16'nın altına çekmesi bekleniyor.

KREDİ FAİZLERİ İNECEK

25 Temmuz'daki tarihi adımla, sanayiciyi yatırım yapmaktan ve tüketiciyi ise harcamadan korkar hale getiren kredi faizlerinde indirimin de fitili ateşlenmişti. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e indi. Ticari kredilerin faizi yüzde 27'den 20.28'e, ihtiyaç kredilerinin faizi ise yüzde 28.5'ten 22.3'e geriledi. Mevduat faizi de yüzde 22.89'dan 17.01'e geriledi.

BÜYÜMEYE DÖNÜLECEK

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 1.5 daralırken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.2 büyüdü. Merkez Bankası'nın faiz konusunda atacağı adımlar kredi piyasasını canlandırarak ekonomik büyümeye dönüşü hızlandıracak. Bunun ilk işaretleri de alınmaya başlandı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 daralan toplam kredi hacmi, ağustos ayında yüzde 0.5 arttı. İlk çeyrekte yüde 1 olan bireysel kredilerdeki büyüme, ağustosta yüzde 2.5'a çıkarken, ticari kredilerdeki küçülme de yüzde 0.7'den 0.3'e indi.

VAKIFBANK'TA İNDİRİM!

VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime gitti

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye'nin yanındaki güç olmaya devam ediyor. Geçen günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti.

Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,49'dan yüzde 1,45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,59'dan yüzde 1,55'e indirdi.

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.35 (120 ay)

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.61

Ev kredisi: 1.39

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.69

İNGBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1.34

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1.49

Taşıt kredisi: 1.59

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.84

Konut kredisi: 1.36

Taşıt kredisi: 1.64

TEB FAİZ ORANLARI

CepteTeb İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.45

Konut kredisi: 1.35