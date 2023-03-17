0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ezber bozdu! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...
Kentsel dönüşüm kredisi için nefesler tutuldu. Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. İstanbul'da kendi evini dönüştürmek isteyenler için kredi desteği geldi. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...
17.03.2023 09:58 - Son Güncelleme: 17.03.2023 10:04
Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da riskli konutların dönüşümü için Başkan Erdoğan talimat verdi. Bakanlık evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırladı. Paket içinde konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1.250.000 TL kredi verilecek ve 12 ay ödeme alınmayacak. Faiz oranı ise 0.79 olacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisine nasıl başvurulur? İşte detaylar...
Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Hükümet bir yandan 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle devletin tüm imkanlarını seferber ederken, bir yandan da ülke genelinde kentsel dönüşüm planlarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.