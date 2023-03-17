0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ezber bozdu! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...

Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da riskli konutların dönüşümü için Başkan Erdoğan talimat verdi. Bakanlık evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırladı. Paket içinde konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1.250.000 TL kredi verilecek ve 12 ay ödeme alınmayacak. Faiz oranı ise 0.79 olacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisine nasıl başvurulur? İşte detaylar...