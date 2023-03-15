EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik staj sigortası ve Bağ-Kur affı torba yasaya girecek mi? 2023 torba yasada Bağkur tescil affı var mı?
Bilindiği üzere, vergi affı borç yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer aldı. Bağkur prim borcu olanlar ise ödenmeyen prim günlerini ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. Peki, 2023 torba yasada Bağkur tescil affı var mı? İşte detaylar...
Bağkur tescil affı ve EYT yasası hakkında aramalar hız kazandı. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının olup olmadığı da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Öte yandan EYT yasasına 5000 gün, staj mağdurları, Bağ-Kur tescili gibi konularla ilgili eklemeler yapılabilir mi merak ediliyor. İşte detaylar...
HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.
VERGİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Vergi Affı düzenlemesi kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.