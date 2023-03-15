TOGG T10X (C-SUV) FİYAT TABLOSU! TOGG %10 ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 2023! Yerli Otomobil Anadolu, Kapadokya, Pamukkale renk renk C Segment fiyatları ne kadar?

Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

Togg T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

📌V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

📌V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

📌V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL