TOGG T10X (C-SUV) FİYAT TABLOSU! TOGG %10 ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 2023! Yerli Otomobil Anadolu, Kapadokya, Pamukkale renk renk C Segment fiyatları ne kadar?
2023 TOGG fiyat listesi için nefesler tutuldu. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkmayı başardı. Milyonlarca kişi ön siparişi beklerken, fiyat bilgisi için araştırmalarına başladı. Peki, TOGG fiyatı kaç TL olacak? TOGG T10X modeli kaç TL? İşte tüm detaylar...
TOGG fiyat listesi hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yerli otomobil TOGG fiyatları ve ön siparişi için geri sayım sona erdi. Mart ayıyla birlikte yollarda görülmesi planan TOGG'un fiyat paritesi merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Togg'un ÖTV matrahı yüzde 10'da kaldı. Peki, TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL 2023? TOGG T10X fiyatı açıklandı mı? C-SUV modeli fiyat listesi hakkında açıklamalar haberimizde!
Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen TOGG'un satışa çıkması bekleniyor. TOGG'un satış tarihi ve fiyatları henüz belirlenmezken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır son açıklamasında, TOGG'un bu hafta satışa çıkabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar.
Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu! İşte ön sipariş tarihleri...
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
TOGG'un satışa çıkacağı tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.
Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi.
TOGG FİYATI BELLİ OLDU!
Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak
Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg C Segment SUV ön sipariş tarihleri...