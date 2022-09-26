0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü! Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

Araç fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman? soruları otomobil piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle hükümetin sıfır otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı getirmesinin ardından beklenti oluştu. Araç pazarında son aylarda yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani düşüşü de beraberinde getirdi. İşte gelişmelerin detayları ve 0 ve 2. el otomobil fiyatları: Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen fiyatları...