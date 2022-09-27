4a,4b,4c'liler arasında 'kim EYT'li olacak' seçiliyor! EYT'de YAŞ 2-3 sene geri çekilecek! 1996-1997-1999 yıl ve 47, 48, 49 yaş çizgisi! EYT'li sayılmayacaklar listesi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, staj sigortası ile ilgili çalışma başlattıklarını ve bunun EYT içinde değerlendirileceğini ifade etti. Bakan Bilgin, 'Bu konuda da çalışma yaptırıyorum ben, sonuçları ne olur bakacağız. EYT meselesini açıkladığımızda Staj sigortasının cevabını da vermiş olacağız' dedi. Peki, staj sigortası emeklilikte nasıl kullanılacak? Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak? Kimler EYT'li olabilecek? İşte merak edilenler haberimizde...