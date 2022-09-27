Yapmayan başını taşlara vurur! Gram altın ve dolar... İslam Memiş o tarihi işaret etti uyardı! 'Hazırlıklı olun' Son dakika altın yorumu!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu geldi. "1 Ekim için hazırlık yapın" diyen Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizdi. Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadığını belirten uzman isim beklentinin zaten o yönde olduğunu ifade etti. Ekim ayına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Memiş, "Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var" diye konuştu. İslam Memiş altındaki dikkat çeken sert düşüşü de değerlendirdi ve uyardı. İşte detaylar...