👩🏻🏫YARIN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? 🧾22 Mart Salı KAR TATİLİ olan iller Valilik açıklamaları TAM LİSTE: Bolu, Düzce, Ağrı, Rize, Isparta...
Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri dün peş peşe geldi. Bu kapsamda Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Yarın hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor ve 22 Mart kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı? 22 Mart Salı kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler!
21.03.2022 18:50 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:50
Mart ayından itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 22 Mart Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!