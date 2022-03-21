👩🏻‍🏫YARIN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? 🧾22 Mart Salı KAR TATİLİ olan iller Valilik açıklamaları TAM LİSTE: Bolu, Düzce, Ağrı, Rize, Isparta...

Mart ayından itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 22 Mart Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!